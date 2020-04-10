В Москве образовалась единственная в городе пробка. В нее встали минимум 40 машин скорой помощи, которые ехали в госпиталь ветеранов войн, перепрофилированный для лечения пожилых пациентов с коронавирусом. Снятое очевидцами видео опубликовано в Telegram-канале издания Baza.

По его данным, в клинике было 150 свободных коек, но пригодны оказались только 100. Из-за этого в приемном отделении произошел коллапс.



По данным на 10 апреля, в Москве насчитывается 7822 инфицированных, в области — 930, напоминает «Лента.ру». Всего по России вирус обнаружен почти у 12 тысяч человек. Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что столичные больницы и скорые работают на пределе.

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