Щеколды приварили к дверям двух подъездов жилых домов в Павлодаре (в северо-восточном Казахстане), закрытых на карантин по коронавирусу, а вокруг зданий выставили ограждения и полицейские патрули, сообщает в пятницу местное издание Павлодар-онлайн.

В Казахстане подтверждены 802 случая коронавируса, девять из них с летальным исходом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин. Позже карантинные ограничительные меры ввели в ряде других регионов и городов страны.

В Казахстане за нарушение режима ЧП грозит штраф до 25 тысяч тенге (57 долларов) или арест до 15 суток.

«Подъезд дома по адресу Ак.Чокина, 100 и 1 Мая, 4 огородили защитной лентой, выставили предупреждающую табличку о карантине, выставили ограждение и полицейский патруль. Жители дома имеют право только на вход в дом, выход им запрещен. Чтобы избежать попыток несанкционированного выхода, к дверям приварили щеколды», — пишет издание.

Пока официальные власти города никак не прокомментировали эту меру.

В марте подъезд жилого дома в Караганде (город в центральном Казахстане) заблокировали из-за карантина по коронавирусу. На входную дверь подъезда приварили навесной замок. В городской санэпидемслужбе Караганды РИА Новости заявили, что сделано это исключительно в целях безопасности. Позже аким (глава) Карагандинской области Женис Касымбек заявил, что замок с подъезда жилого дома, который был закрыт на карантин по коронавирусу, сняли и такого больше не повторится.

Minval.az