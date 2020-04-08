Состоялся телефонный разговор между министрам иностранных дел Армении и России – Зограбом Мнацаканяном и Сергеем Лавровым.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса COVID-19, шаги по противодействию распространению инфекции и нейтрализации её негативных последствий. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, нагорно-карабахскому урегулированию, взаимодействию в рамках ОДКБ, Евразэс, СНГ, ООН», — сообщает пресс-служба МИД России.

В сообщении внешнеполитического ведомства России отмечается, что разговор между министрами состоялся по инициативе армянской стороны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Minval.az