Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) выпустила плакаты с угрозами западным странам, на которых объявила коронавирус «солдатом Аллаха», сообщает британский таблоид The Sun.

Такое утверждение имеется на обеих версиях плаката, обнародованного пропагандистской службой террористов. И там, и там содержится призыв к участникам «священной войны» — им предлагается нападать на врагов тогда, когда они меньше всего этого ждут. В качестве фона используются фотографии британского Лондона и американского Чикаго.

Террористы не впервые обращаются к теме пандемии в своих публикациях: 24 марта они назвали ее наказанием миру за идолопоклонничество и призвали Всевышнего «усилить страдания неверных» от вызванной коронавирусом болезни, отмечает «Лента.ру».

15 марта «Исламское государство» предупредило своих боевиков об опасности коронавируса и порекомендовало им держаться подальше от инфицированных, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы.

Minval.az