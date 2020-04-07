Британская полиция оштрафовала автомобилиста после того, как он сообщил офицерам, что едет по автомагистрали, потому что ездил в Лондон за хлебом.

Мужчина, которого остановили на скорости 110 миль в час, возвращался домой в Ноттингем, который находится в примерно 200 км от Лондона. Вместе с ним в машине были двое его детей.

Когда его спросили, почему он совершает такое путешествие во время режима всеобщего карантина в стране из-за эпидемии нового коронавируса, мужчина сказал, что буханка хлеба там стоит на фунт дешевле, передает «Вестник Кавказа» со ссылкой на The Independent.

Водителя уведомили о превышении скорости, размер штрафа будет определен судом. Офицеры полиции также оштрафовали его на 60 фунтов стерлингов за нарушение режима карантина.

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