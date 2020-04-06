Инженеры американской компании Tesla показали две версии прототипа аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственного производства.

По словам инженеров компании, конструкция аппаратов ИВЛ в значительной степени состоит из автомобильных деталей Tesla.

«В конструкции аппаратов искусственной вентиляции компании используют различные детали автомобилей, в том числе информационный экран и компьютер от Model 3, также часть от подвесной системы Model S. Это должно ускорить процесс разработки и производства», – отметил один из инженеров.

Инженеры Tеsla показали прототип аппарата с компонентами, которые расположены на столе, отмечает «Корреспондент». Также они продемонстрировали версию аппарата ИВЛ, который может использоваться в больницах.

Minval.az