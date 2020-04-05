Телеведущая Елена Малышева на личном примере показала, как нужно ходить в магазин за продуктами, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Соответствующее видео она опубликовала в своём аккаунте в «Инстаграме».
В частности, Малышева отметила, что перед входом в магазин следует надеть медицинскую маску и перчатки. Она пояснила, что средства индивидуальной защиты на руках особенно важны, поскольку ручку на входной двери перед вами мог трогать больной коронавирусом человек.
Также телеведущая отметила, что с собой лучше всего взять упаковку антибактериальных салфеток, чтобы протереть ими тележку и корзину.
Малышева подчеркнула, что момент оплаты является одним из ключевых.
— Самое главное при оплате — использовать только карточки. Карточка всегда ваша, никогда никто её не трогал, а деньги всегда кто-то трогал, — объяснила она.
Подойдя к дому с пакетами, стоит нажимать кнопки домофона косточкой пальца. Этим же способом рекомендуется вызывать лифт и нажимать кнопку этажа. Перчатки можно снять лишь по возвращении домой, при этом сначала их нужно обработать антисептиком, а уже потом снимать.
Все купленные продукты необходимо обработать, а фрукты и овощи промыть в горячей воде. Пакеты следует выкинуть, а место, с которым они соприкасались, например пол или столешница на кухне, тщательно вымыть.
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1️⃣ Наденьте обычные перчатки или хирургические 🧤 2️⃣ Протрите влажными салфетками ручки тележки 🛒 3️⃣ Сохраняйте дистанцию с другими людьми 4️⃣ Оплачивайте покупки картами или бесконтактными мобильными системами 💳 5️⃣ Кнопки домофона и лифта нажимайте косточкой пальца 6️⃣ Обработайте покупки дезинфицирующими салфетками 7️⃣ Овощи и фрукты вымойте горячей водой🚿 8️⃣ Избавьтесь от пакета, в котором принесли продукты 9️⃣ Протрите поверхности, к которым прикасались 🧽 🔟 Вымойте руки с мылом или спиртосодержащими средствами 🧼🧴 Смотрите новое видео из цикла «Малышева объясняет» в IGTV и на моём YouTube-канале MALYSHEVA.LIVE #малышеваобъясняет #запродуктами #коронавирус #еленамалышева #житьздорово #здоровье