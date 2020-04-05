Телеведущая Елена Малышева на личном примере показала, как нужно ходить в магазин за продуктами, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Соответствующее видео она опубликовала в своём аккаунте в «Инстаграме».

В частности, Малышева отметила, что перед входом в магазин следует надеть медицинскую маску и перчатки. Она пояснила, что средства индивидуальной защиты на руках особенно важны, поскольку ручку на входной двери перед вами мог трогать больной коронавирусом человек.

Также телеведущая отметила, что с собой лучше всего взять упаковку антибактериальных салфеток, чтобы протереть ими тележку и корзину.

Малышева подчеркнула, что момент оплаты является одним из ключевых.

— Самое главное при оплате — использовать только карточки. Карточка всегда ваша, никогда никто её не трогал, а деньги всегда кто-то трогал, — объяснила она.

Подойдя к дому с пакетами, стоит нажимать кнопки домофона косточкой пальца. Этим же способом рекомендуется вызывать лифт и нажимать кнопку этажа. Перчатки можно снять лишь по возвращении домой, при этом сначала их нужно обработать антисептиком, а уже потом снимать.

Все купленные продукты необходимо обработать, а фрукты и овощи промыть в горячей воде. Пакеты следует выкинуть, а место, с которым они соприкасались, например пол или столешница на кухне, тщательно вымыть.

Minval.az