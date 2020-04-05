В поселке Елатьма Рязанской области мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек, пишет «Медуза».

По версии следствия, 4 апреля около 22:00 мужчина 1988 года рождения с балкона своей квартиры сделал замечание компании, которая громко разговаривали на улице под его окнами. После словесной перепалки он взял ружье, вышел из дома и выстрелил в четырех мужчин и женщину. От полученных ранений все они скончались.

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело. По данным источника «Интерфакса», стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

РИА Новости сообщает, что охотничье ружье было официально зарегистрировано, не уточняя на чье имя.

По данным Mash, погибли 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов и супруги Евгений и Кристина Табуновы, которым было 24 и 22 года соответственно. Стрелял, по данным издания, Антон Франчиков.

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