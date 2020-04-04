Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.

По его словам, 42 человека, которые обычно служат в Виргинии, отправятся в ставший одним из основных очагов заражения город, чтобы помочь местным властям в погребении и кремации тел погибших от коронавируса.

Дополнительные армейские силы перебрасываются и в другие части страны. Речь идет в том числе и военных врачах, которые должны помочь в уходе за пострадавшими, отмечает РБК.

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