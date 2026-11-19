Суд Армении принял решение продлить на три месяца домашний арест лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, сообщают армянские СМИ.

Он был арестован в ночь с 25 на 26 июня 2025 года.

Следственный комитет Армении утверждает, что Галстанян и участники возглавляемого им движения планировали террористические акты и действия, направленные на захват власти в стране.

В начале июня 2026 года архиепископа перевели под домашний арест. Новое решение суда продлевает действие этой меры пресечения еще на три месяца.