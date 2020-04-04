Российские граждане с полуночи субботы больше не могут возвращаться на родину авиарейсами. Вывоз россиян приостановлен на неопределенное время, сообщает 4 апреля Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб правительства РФ по борьбе с коронавирусом.

«Штаб пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она доступна с полуночи субботы. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кто представит информацию о себе, окажут «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей».

Правительство РФ выделило министерству иностранных дел 500 млн рублей (около $6,5 млн – ред.) для помощи гражданам России за границей. При необходимости им продлят сроки действия документов, разрешающих находиться за рубежом.

Ранее с 31 марта РФ решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. В Росавиации уточняли, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт Шереметьево в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ – не более 200 человек в сутки.

По состоянию на 30 марта в Россию вернулись более 150 тысяч граждан. МИД РФ 1 апреля сообщил, что желание вернуться из других стран изъявили еще 25 тысяч россиян.

Minval.az