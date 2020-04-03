Житель Уфы решил в условиях всеобщей самоизоляции выгуливать собаку на поводке из окна второго этажа. Вместо ошейника на хвостатом была надета шлейка. Кадры, снятые очевидцами, появились в Сети.

Зоозащитников возмутило поведение хозяина пса, они считают, что инцидентом должны заинтересоваться правоохранители.

— Возможно, это постановочная съёмка для привлечения внимания читателей. Второй вариант — всё-таки человек спустил собаку со второго этажа, именно поэтому на ней не ошейник, а шлейка. Собака могла выпасть из неё при спуске со второго этажа, — заявила РИА «Новости» директор приюта для собак «Доброта» в Уфе Елена Жданова.

Minval.az