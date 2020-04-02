Полицейские в Татарстане изъяли около 8,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, которую планировалось продавать в качестве антисептического средства, сообщает республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану… выявили место хранения и производства кожного антисептика с признаками, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Изъято около 8,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что директор одного из ООО, 1986 года рождения, в период повышенного спроса на антисептик организовал закупку необходимого производственного оборудования, этилового спирта и компонентов, необходимых для производства кожного антисептика и его фасовки в тару различного объема.

В ходе осмотра на складе было обнаружено и изъято более 1,6 тысячи канистр объемом по пять литров и 250 канистр объемом по литру антисептического средства, а также образцы пластиковой тары, этикеток и производственные остатки этилового спирта.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статьям «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Minval.az