Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata затонул после нескольких попыток протаранить круизный лайнер RCGS Resolute в Карибском море.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга, никто не пострадал. Корпус лайнера, имеющего ледовый класс и предназначенного для круизов в Антарктиду, получил незначительные повреждения.

С 29 марта Resolute под флагом Португалии дрейфовал у венесуэльских берегов. Капитан судна решил сделать остановку по пути в Кюрасао для планового техобслуживания двигателя. Вскоре после полуночи к лайнеру подошел корабль Naiguata, объявил, что судно незаконно находится в территориальных водах Венесуэлы и приказал следовать в порт Пуэрто-Морено.

«В то время, когда капитан лайнера находился на связи с головным офисом в Германии, венесуэльский корабль произвел несколько выстрелов, а затем на скорости приблизился к правому борту RCGS Resolute и протаранил его», — говорится в заявлении компании-судовладельца Columbia Cruise Services.

Naiguata продолжал бить в борт лайнера в явной попытке повернуть его в сторону территориальных вод Венесуэлы.

Из какого оружия были произведены выстрелы, не уточняется. Патрульный корабль Naiguata оснащен 76-миллиметровой пушкой в башне перед надстройкой, двумя 20-миллиметровыми артустановками и парой пулеметов 50-калибра. Кроме того, у экипажа есть стрелковое оружие, пишет The Drive. После нескольких ударов о лайнер корабль ВМС Венесуэлы стал набирать воду и в конечном итоге затонул. RCGS Resolute оставался на месте, пока не убедился, что его услуги не требуется для спасения 44 членов экипажа Naiguata, а затем продолжил путь к Кюрасао, сообщил судовладелец.

Власти Венесуэла назвали инцидент «актом имперской агрессии» и «пиратством». Лайнер «трусливо и преступно бежал с места столкновения, не пытаясь спасти экипаж тонущего судна», говорится в заявлении министра обороны страны Владимира Падрино.

Minval.az