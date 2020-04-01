Так называемые «президентские и парламентские выборы», проведенные накануне сепаратистским режимом в оккупированном Карабахе, отличились не только тем, что прошли на фоне пандемии коронавируса, но и тем, что до сих пор, по положению на 10:00 1 апреля, данные о результатах голосования еще не обнародованы. Об этом пишет ереванский «Спутник».

Агентство отмечает, что «такого раньше никогда не было». Прежде всегда работал пресс-центр, куда каждые 2-3 часа поступала информация о подсчитанных бюллетенях.

«Но всю ночь карабахцы были активны в соцсетях, споры по поводу итогов голосования не утихали. Кроме публикаций о многочисленных нарушениях, появлялись и данные о результатах голосования. Наблюдатели из Армении также выставили посты в Facebook об имевших место массовых нарушениях избирательного кодекса», – пишет агентство.

Minval.az