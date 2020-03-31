В чеченском Гудермесе местного жителя заставили извиниться за поездку в автомобиле в противогазе. Видеозапись его разговора с начальником местного отделения ГИБДД по району Арслана Вагапова опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП/Чечня».
Как пишут «Кавказ.Реалии», Вагапов назвал ношение противогаза неуважением к «усилиям, которые прилагает в условиях карантина чеченское руководство во главе с Рамзаном Кадыровым».
Молодой человек извинился, а также поблагодарил Кадырова за меры, которые власти Чечни принимают против распространения коронавируса.
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