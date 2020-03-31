Социальные сети Facebook и Instagram удалили видеозаписи президента Бразилии Жаира Болсонару, мотивировав это тем, что в них содержится дезинформация о проблеме коронавируса.

«Мы удалили контент в Facebook и Instagram, поскольку он нарушал условия пользования, которые не позволяют распространять дезинформацию. Она может причинить физический вред людям», — говорится в заявлении компании Facebook, владеющей обеими социальными сетями.

На днях видео Болсонару о коронавирусе удалила соцсеть Twitter. В этой компании объяснили решение тем, что информация в видеозаписи противоречила данным о коронавирусе из официальных источников в сфере здравоохранения и подвергала риску людей.

На удаленных видеозаписях Болсонару прогуливается по столице Бразилии, разговаривает с жителями города о коронавирусе и призывает их поддерживать экономику.

Болсонару призвал губернаторов и мэров страны, которые ввели карантинные меры, «вернуться к нормальности» и «отказаться от политики выжженной земли: закрытия торговли, запрета общественного транспорта и массовых собраний», потому что коронавирус, по его мнению, – «маленький грипп».

«Люди скоро поймут, что их эти губернаторы и во многом СМИ оставили с носом из-за коронавируса», — сказал бразильский лидер.

По его словам, если в группе риска – люди за шестьдесят, «то зачем закрывать школы? 90% из нас не проявят никаких симптомов, если заразимся».

«Наша жизнь должна продолжаться. Должны быть сохранены рабочие места <…> Мы должны, да, вернуться к нормальной жизни», – сказал он.

Болсонару считает, что легко перенес бы коронавирусное заболевание. «С моей спортивной историей, если бы я заразился, то у меня не было бы причин для беспокойства: я бы ничего не чувствовал, это был бы всего лишь небольшой грипп или простуда», — сказал он и подверг критике СМИ за «распространение страха».

Minval.az