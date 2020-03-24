Власти Туркменистана в рамках борьбы с распространением коронавируса требуют у граждан, желающих съездить из одного региона в другой и получивших для этого необходимое разрешение, медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции. В местных медучреждениях возникли огромные очереди из желающих получить документ, сообщает Радио Свобода.

С 20 марта в стране ограничили передвижение граждан между велаятами. Поездки разрешены только в безотлагательных ситуациях, на основе специального разрешения – например, для участия в свадьбах и церемониях. Кроме того, перед поездкой в другой регион страны граждан обязали получать справки о состоянии здоровья.

«Теперь все желающие поехать в другие этрапы и велаяты должны получать справки в больницах. Для этого необходимо сдать кровь, сделать рентген-снимок легких и измерить температуру. Для этого нужно заплатить в кассу 15 манатов ($4), для осмотра врача нужно заплатить еще 10 манатов ($3). Из-за больших очередей есть случаи взяточничества», – сообщил корреспондент Радио Азатлык из Ашхабада.

По его сведениям, в северных регионах страны практически полностью прекращено передвижение между районами. Кроме того, сообщается, что граждан с регистрацией в одном велаяте, но проживающих в другом, отправляют по месту прописки.

«Сейчас между велаятами ездят только государственные автобусы. Также есть железнодорожное сообщение, но очень много людей», – рассказывает корреспондент.

Перед посадкой у пассажиров измеряют температуру: «Тех, у кого высокая температура сразу помещают в карантин».

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