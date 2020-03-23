Социальные сети уже давно стали частью жизни. С помощью социальных сетей распространяют и получают информацию, их используют для бизнеса и политики. И, конечно же, информационной войны — со всеми национальными традициями.

Так, регулярно подвергается «виртуальным атакам» с другой стороны линии фронта Фейсбук-акканут Турала Гянджалиева — руководителя азербайджанской общины Нагорного Карабаха и депутата парламента Азербайджана от Ханкенди.

Чего-то подобного на фоне успешной дипломатической деятельности азербайджанской общины Карабаха вообще и активности Гянджалиева в Фейсбуке, возможно, следовало ожидать. Вот и реагируют на нее в армянской «тусовке» с учетом уровня политической и общей культуры, где «диктатура шпаны» времен Сержа Саргсяна сменилась на пашиняновскую охлократию — по словам самих же армянских экспертов, сегодня в их стране «власть деревенщины».

Но теперь дело уже не ограничивается просто руганью и оскорблениями. Гянджалиеву угрожают физической расправой. Да еще и с явными намеками на террор дашнакской группировки «Немезида» в начале двадцатых годов прошлого века. И на фоне традиций армянского политического террора от этих угроз вряд ли стоит благодушно отмахиваться и рассуждать в стиле «стоит ли делать слишком уж далеко идущие выводы из того, что у кого-то из армянских юзеров Фейсбука не хватило тормозов». Угрозы физической расправы — это всегда серьезно. Особенно если эти угрозы высказываются в адрес дипломата, чья деятельность вызывает по ту сторону линии фронта нешуточную нервозность. Стрелять в парламентеров и в дипломатов в цивилизованном мире считается последним делом, но это в цивилизованном мире. А в современной Армении возводят в ранг национальных героев, к примеру, террористов АСАЛА, которые в семидесятые-восьмидесятые годы как раз и выбирали в качестве мишени турецких дипломатов. Гибель от рук армянских террористов более сорока сотрудников турецких диппредставительств и членов их семей — это слишком жестокое и трагичное «доказательство», что к такого рода угрозам следует отнестись серьезно. С учетом того, что террористов АСАЛА в Армении возводят в ранг национальных героев — тем более.

Еще раньше в армянской среде стали создавать впечатляющий культ вокруг террористов из дашнакской группировки «Немезида». Эта группировка, напомним, несет ответственность за целую серию политических убийств в двадцатые годы ХХ века. Напомним: эта группировка была создана решением съезда «Дашнакцутюн» в 1919 году в качестве орудия мести «за страдания армян» (термин «геноцид» еще не вошел в моду). Уже в мае 1920 года ее боевики застрелили Юсифа Юсифбейли — видного политического и общественного деятеля Азербайджанской Демократической Республики.19 июня 1920 года Арам Ерканян и Мисак Григорян на Иреванской площади Тифлиса застрелили Фатали-Хана Хойского, одного из основателей АДР, тяжелые ранения получил Халил-Бек Хасмамедов. 19 июля 1920 года от рук дашнакских боевиков гибнет Гасан-бек Агаев. 15 марта 1921 года в Берлине застрелен бывший министр внутренних дел Османской Империи Талаат-паша, 18 июля 1921 года в оккупированном британскими войсками Стамбуле убит бывший министр внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Бехбуд хан Джаваншир…И это далеко не полный список. Более того, в отличие от более поздних традиций террора, дашнаки как организация не торопились брать на себя ответственность, а сами террористы предпочитали рассказывать в судах слезливые истории об «ужасах резни», пережитых их семьями, и о «личной мести». О созданной решением съезда правящей на тот момент в Армении партии стало известно уже через десятки лет из мемуаров самих же соучастников.

Только вот куда меньше известно другое. Террор «Немезиды» с самого начала был частью армянской «большой дипломатии». Эта группировка заявила о себе как раз в то время, когда разворачивались заключительные переговоры по подготовке Севрского договора, и решался вопрос, какие именно турецкие территории будут отданы армянам. В дашнакской верхушке рассчитывали на выход и к Черному, и к Средиземному морю, лелеяли притязания на Киликию и Адану, а пока искали способ напомнить о себе и о «пережитых ужасах резни». И весьма профессионально выбрали в качестве жертв представителей уже свергнутых правительств — имена громкие и известные, шум в прессе обеспечен, политическое «эхо» — тоже, а вот ответные меры на государственном уровне не грозят. Террористы АСАЛА семидесятых-восьмидесятых годов действовали в теснейшей «увязке» с армянскими же лоббистами, которые продвигали резолюции и инициативы о признании «геноцида армян» в парламентах (и в ответ на щедрую спонсорскую помощь Москвы вбивали клин между Турцией и ее союзниками по НАТО, но это большой секрет).

Теперь же Армения терпит очевидное дипломатическое поражение. И вполне может вновь обратиться к террористическим технологиям.

А это значит, что антитеррористическая «зачистка» в регионе становится насущной задачей. И она должна охватить не только оккупированные азербайджанские земли, но и Иреван — с «символическими могилами» боевиков АСАЛА в Ераблуре, с памятником Тейлеряну и улицей Монте Мелконяна.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az