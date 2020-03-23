Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в Москве обратили внимание на то, что активная фаза учений планировалась в мае.

«Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах. Я исключаю ситуацию, что натовские планировщики не учитывали этот факт. И мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активной фазы учений», — передает его слова РИА Новости.

Грушко подчеркнул, что реальная ситуация «развернула все это в очередную плоскость». «На фоне пандемии мы убеждаемся, что крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе по военной линии. И нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии», — отметил замглавы МИД РФ. Он добавил, что от этого «никто не выиграл».

Minval.az