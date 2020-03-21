Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, сообщает Газета.ру.

По состоянию на 21.00 мск 21 марта в мире зафиксировано 301 412 случаев. Число погибших составляет 12 911 человек.

За сутки во всех странах было выявлено около 50 тыс. заболевших.

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