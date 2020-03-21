По состоянию на 21.00 мск 21 марта в мире зафиксировано 301 412 случаев. Число погибших составляет 12 911 человек.
За сутки во всех странах было выявлено около 50 тыс. заболевших.
По состоянию на 21.00 мск 21 марта в мире зафиксировано 301 412 случаев. Число погибших составляет 12 911 человек.
За сутки во всех странах было выявлено около 50 тыс. заболевших.
Дата: 2020/03/21 23:47
Раздел: Мир
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