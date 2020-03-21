В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном. Во всех храмах Белгородской области ежедневно пять раз в день будет звучать колокольный звон продолжительностью не более трех минут. Соответствующие меры согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко, сказано на сайте Белгородской митрополии, сообщает Лента.ру.

Священники назвали это решение мерами духовной защиты и сослались на работы академика Фатея Шипунова, исследовавшего колокольный звон и доказывавшего существование «волнового безматериального мира».

«Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной России было 1,28 тысячи монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически все пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол», — объяснил митрополит Иоанн.

Он предположил, что решение митрополии вызовет критику, однако заверил, что церковь идет своим путем, который обоснован верой.

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