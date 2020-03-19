Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев навсегда выгнал из студии своего шоу украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Инцидент произошел в ходе обсуждения вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе обсуждения пандемии в студии передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», кремлевский пропагандист пошутил о том, что коронавирус «не пристает к тем, кто любит сало».

В ответ на это Ковтун парировал, что в Украине принимаются радикальные меры по предотвращению распространения инфекции, среди которых остановка общественного транспорта и прекращение авиасообщения, в то время как в России об этом только идут только разговоры.

После этого между участниками шоу завязалась словесная перепалка. Один из гостей попытался напомнить Ковтуну, что в Украину из других стран вернулись около 50 тысяч человек, которые могут быть потенциальными носителями инфекции. «Это статистика МВД Украины, дебил», — обратился к политологу участник передачи.

В ответ Ковтун нецензурно оскорбил оппонента и направился в его сторону. После этого Соловьев перешел на крик и потребовал, чтобы охрана вывела украинского эксперта из студии. «Пшел вон отсюда, и больше в студии чтобы не появлялся!» — выкрикнул российский пропагандист.

Minval.az