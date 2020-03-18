В конце прошлой недели в северокорейских СМИ появились фотографии с учений артиллерии Корейской народной армии «в условиях, приближенных к боевым», пишет Медуза.

На этих кадрах видно, что все военачальники, которые сопровождают лидера КНДР Ким Чен Ына, надели черные защитные маски, а он сам — нет. Если цель заключается в том, чтобы ни в коем случае не заразить лидера страны, то предпринятых мер явно недостаточно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маски только тем, кто уже заразился, поэтому Ким Чен Ыну — если он здоров — она действительно не нужна. Маску следует надевать только тем, кто уже болен, чтобы не заразить остальных. Если предположить, что у генералов, сопровождающих лидера КНДР, диагностирован коронавирус — им стоит надевать маски. Но для полной безопасности Ким Чен Ына им следовало бы отойти от него как минимум на один метр, а также связать ему руки, чтобы он случайно или намеренно не дотронулся до своего лица. Если не сделать ни того, ни другого, маски на окружающих станут довольно бессмысленной мерой предосторожности.

Более того, ВОЗ напоминает, что в мире наблюдается реальный дефицит масок, так что носить их на военных учениях «на всякий случай» совершенно не нужно. Если кто-то из северокорейских военачальников болен, ему необходимо лечиться дома или в стационаре. Наконец, сам Ким Чен Ын, которому, по разным данным, либо 35, либо 38 лет, скорее всего, к группе риска не относится. Зато сопровождающие его генералы, которые явно старше, вполне могут попасть в эту категорию. Другими словами, беречь надо их, а не его.

Официально власти Северной Кореи не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом на территории страны.

Minval.az