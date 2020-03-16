Конституционный суд России вынес заключение о том, что поправка соответствует Основному закону страны, следует из материалов ведомства.

Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте суда.

При этом в Конституционном суде обратили внимание, что не вступившие в силу положения закона РФ о поправке к Конституции России «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос на проверку соответствия Основному закону страны поправок, которые были предложены ранее.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе Путин попросил Конституционный суд высказаться о допустимости дополнения Основного закона поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Референдум о внесении поправок в Конституцию РФ предварительно запланирован на 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

Поправки вступят в силу только в том случае, если Конституционный суд даст заключение об их соответствии букве и духу Основного закона, а на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины проголосовавших граждан РФ.

Minval.az