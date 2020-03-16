Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения Голикова назвала завозными, остальные оказались «контактными».

15 марта власти проинформировали о 63 случаях заражения коронавирусом в России. Таким образом, за последние сутки зафиксировано 30 новых случаев. Каждый десятый заболевший, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, выздоровел и выписан.

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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