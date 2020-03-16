Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка по новому типу коронавируса, а Россия «вся полыхает», и добавил, что «кто от кого должен закрываться – вопрос риторический».

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — заявил в понедельник белорусский лидер. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что в Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия «вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — добавил белорусский президент.

Minval.az