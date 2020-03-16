Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни. Их он перечислил в сториз своего Instagram.

«Заболел, в общем, коронавирусом. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из нескольких официальных случаев заражения по России», — написал россиянин.

По его словам, сначала у него начало першить в горле, было ощущение сухости. Постепенно начал появляться сухой кашель, было давление в верхней части груди. К ночи температура поднялась до 39 градусов, сбить ее таблетками почти не получалось. Позднее она немного снизилась.

Тюшкевич уточнил, что заразился во время поездки во Францию. После возвращения у него не было никаких признаков простуды, но он все равно сдал анализы, которые дали положительный результат. Симптомы заболевания появились на следующий день.

«Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома», — посоветовал спортсмен.

Minval.az