Правоохранительные органы Дербента устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого был причинен ущерб Джума-мечети, построенной в VIII веке, сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«В Дербенте состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города в районе ворот Баят-Капы. Далее они направились к Джума-мечети, выкрикивая возмущения против увольнения новым руководством ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» сотрудников, которые числились в музее, но не посещали рабочие места», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, собравшимся попытался объяснить ситуацию директор музея Виктор Чесноков, однако жители города не стали его слушать, «проявив агрессию в действиях и высказываниях националистической направленности».

«В результате инцидента были сломаны ворота старейшей мечети России», — говорится в сообщении.

Джума-мечеть в Дербенте была построена в VIII веке. В 2003 году ЮНЕСКО внесла ее в Список всемирного наследия как выдающийся памятник Сасанидской империи и последующих культур.

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