Поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко возмутило украинских журналистов, которые встречали его в аэропорту Киева в ночь с 14 на 15 марта. Экс-глава государства отказался отвечать на вопросы о том, зачем покидал страну и почему пропустил допрос в Государственном бюро расследований, сообщает интернет-портал Strana.ua.

— Вы должны прекратить работать на страну-агрессора. До свидания! — заявил Порошенко в адрес украинских журналистов.

В ответ сотрудники издания попытались объяснить, что вовсе не работают ни на какую страну-агрессора, однако Порошенко сел за руль чёрного «мерседеса» и уехал. При этом на протяжении всего «общения» с бывшим президентом журналистов отталкивала охрана, говоря, что улица — это «охраняемая территория».

Minval.az