Первый случай коронавируса COVID-19 зафиксирован в Узбекистане у гражданина страны, вернувшегося из Франции, сообщает агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.

«15 марта в 6:00 (5:00 по бакинскому времени) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», — говорится в сообщении на странице агентства в Facebook.

По данным агентства, определены лица, бывшие в контакте с заражённым, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан, ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинский контроль. «Поводов для беспокойства в связи с данной ситуацией нет. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», — отмечается в сообщении, переданного изданием РИА Новости.

Minval.az