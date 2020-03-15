Житель Алма-Аты, который имитировал кашель в метро и снимал эти пранки на видео, получил 10 суток ареста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Алма-Аты.

Ролики с розыгрышами 23-летний молодой человек публиковал в социальных сетях, где они привлекли внимание полиции.

«Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. — кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что пранкер был привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Специализированный межрайонный суд города арестовал молодого человека на 10 суток. Перед началом судебного процесса он публично принес свои извинения гражданам.

На данный момент в Казахстане известно о шести случаях заражения коронавирусом.

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