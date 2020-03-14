Грузия и Турция временно закрывают сухопутную границу на таможенном пункте «Сарпи» из-за распространенного коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.

«Совместным решением правительств Грузии и Турции с целью предотвращения распространения коронавируса передвижение граждан на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» временно ограничено. При этом воздушное сообщение с Турцией будет продолжаться в обычном режиме»,- сказано в заявлении ведомства и отмечено.

Что касается остальных таможенно-пропускных пунктов на грузино-турецкой границе «Вале» и «Карцахи», они будут работать в обычном режиме. Ограничение так же не касается грузовых перевозок.

Minval.az