Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу, что результаты его теста на коронавирус оказались отрицательными.

«Результаты моего теста и теста Анны (супруги Пашиняна — ред.) — отрицательные» — написал Пашинян в Facebook.

«Мы рады, что тест оказался отрицательным, то есть по состоянию на данный момент мы избежали коронавируса», — отметил Пашинян.

Накануне он заявил, что намерен с женой проверить наличие коронавируса. По его словам, это вызвано публикациями о тестировании президента Бразилии Жаира Болсонару и заражении одного из его помощников.

Премьер напомнил, что седьмого марта его жена встретилась с супругой президента Бразилии, и хотя сам президент опроверг информацию о своем инфицировании, Пашинян и его жена решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест.

Minval.az