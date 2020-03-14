Турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Соответствующий снимок опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На фотографиях виден седельный тягач КамАЗ-65225 с тралом, на котором размещена накрытая брезентом машина, напоминающая Vuran.

Согласно открытым источникам, бронемашина с усиленной противоминной защитой Vuran создана в соответствии с требованиями Сухопутных войск Турции. Кроме последней, такой техникой располагают Ливия, Тунис и Туркменистан.



Minval.az