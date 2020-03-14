Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее 14 марта Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

Minval.az