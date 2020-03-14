Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом растения гармалы (Peganum harmala). Такой совет он дал на заседании правительства в пятницу.

Глава государства пояснил, что предки туркмен создали методы противостояния инфекционным заболеваниям, доказавшие свою эффективность, передает «РИА Новости».

«Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал Бердымухамедов.

По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

На данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.

Minval.az