Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что президент РФ Владимир Путин многое сделал для страны и должен иметь право снова баллотироваться на пост главы государства.

«Владимир Владимирович должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора», — сказала Матвиенко в среду на заседании Совета Федерации при обсуждении закона о поправке к Конституции.

Одна из поправок позволила бы Путину снова баллотироваться в президенты РФ в 2024 году.

«Такое решение позволит обеспечить проведение эффективного государственного управления в ближайшие годы и обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможности смены конфигурации властных институтов в нашей стране и многое другое», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

«Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет, — добавила председатель Совета Федерации.

— Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, — вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт».

«Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости (о получении Путиным права выдвигаться в президенты в 2024 году) и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках», — заявила Матвиенко.

Minval.az