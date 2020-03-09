Кремлевский пропагандист, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил «выгоду» России от дешевой нефти. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно», — считает пропагандист. Он отметил, что в случае заключения «невыгодной сделки» с ОПЕК, «нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов». Теперь же, по мнению Киселева, есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нужно, но и «отправить за борт американский сланец».

Киселев также выразил мнение, что российский бюджет заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и готов к низким ценам на нефть (в районе 40 долларов) в отличие от бюджета королевства. «Пока весь мир паникует, правительство Путина-Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки», — написал он. По мнению пропагандиста, российский президент является самым опытным мировым лидером, который «выводил страну еще и не из таких глобальных штормов», а остальные — правители не того масштаба.

«Остальные властители не того масштаба. Юнга Макрон, шоумены Джонсон и Трамп, давно уставшая Меркель загипнотизированы собственными же фобиями, они привыкли перманентно ощущать угрозы, неважно какие: российскую, китайскую, коронавирусную, нефтяную. Спокойствие — не их конёк.

Сейчас самый дорогой товар — это хладнокровие и точный расчёт, и его, похоже, у России гораздо больше, чем у остальных игроков. Этот обвал — спекуляция, которая разогревает новую спекуляцию. Кто не психанул — тот остался в плюсе», — резюмировал он.

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