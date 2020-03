epa08217681Prime Minister of Sudan Abdalla Hamdok delivers a statement prior to a meeting with German Chancellor Merkel (not pictured) at the federal chancellery in Berlin, Germany, 14 February 2020. EPA-EFE/OMER MESSINGER

Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.

Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа прошлого года спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.

Minval.az