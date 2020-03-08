Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что иногда ему хочется вешать людей, потому что так «быстрее». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Украина «выбрала демократию», что делает повешение невозможным, сказал глава государства.

«Хотя… Иногда действительно этого хочется. Знаете, почему? Потому что так было бы быстрее», — добавил Зеленский.

Присутствующая на интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель поспешила пояснить, что украинский лидер сделал это заявление в штуку. Зеленский подтвердил, что пошутил.

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