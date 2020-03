В восточной китайской провинции Фуцзянь рухнкл отель, недавно преобразованный в карантинный центр для пациентов с коронавирусом.

По данным китайских СМИ, около 70 человек оказались под завалами.

Гостиница Синьцзя рухнула около 7:30 вечера (11:30 по Гринвичу), и к 21:00 было спасено около 23 человек, согласно заявлению городского правительства Цюаньчжоу.

Отель на 80 номеров был недавно преобразован в карантинный центр для людей, недавно имевших контакт с пациентами с коронавирусом, сообщила газета People’s Daily.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщает, что спасательные работы продолжаются.

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm

— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020