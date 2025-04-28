28 апреля в украинском городе Ирпень состоялись торжественные мероприятия, посвященные 102-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Официальное открытие Ирпенской городской поликлиники, разрушенной во время войны, прошло после ее капитального ремонта, проведенного при финансовой поддержке азербайджана. В церемонии открытия приняли участие депутаты Верховной Рады, представители дипломатического корпуса зарубежных стран в Украине, руководство представительства SOCAR в Украине, коллектив лицея «Лингвист» номер 12 имени академика Зарифы Алиевой, общественные деятели страны, представители местных СМИ, сообщает «Азертадж».

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту академика Зарифы Алиевой в городе Ирпень, отдав дань уважения ее светлой памяти. После того, как директор лицея Валентина Антоненко проинформировала о жизни и деятельности Зарифы Алиевой, учащиеся продекламировали стихи на азербайджанском и украинском языках.

Выступивший затем на церемонии открытия поликлиники посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что восстановление городской поликлиники, серьезно пострадавшей в ходе боевых действий в Ирпене, завершено и медицинское учреждение официально передается властям Украины. Поликлиника была отремонтирована при поддержке правительства Азербайджана и финансовой поддержке SOCAR Ukraine, являющегося ведущим азербайджанским брендом в энергетическом секторе Украины. За последние полтора года были отремонтированы фасад и кровля, заменены все окна, установлены современные системы противопожарной защиты и вентиляции. В это же время в подвале объекта было построено совершенно новое убежище.

«Представлением отремонтированной поликлиники мы уже завершили второй инфраструктурный проект в Ирпене после полной реконструкции лицея «Лингвист». Но мы не собираемся здесь останавливаться. Азербайджан планирует реализовать еще четыре масштабных проекта по реконструкции в ближайшие месяцы в этом прекрасном городе, который стал символом настоящей дружбы и крепкого партнерства между Азербайджаном и Украиной. С момента начала войны Азербайджан поддерживает Украину как политически, так и гуманитарно. Этот проект является частью многомерной гуманитарной помощи Азербайджану Украине, охватывающей такие сферы как энергетическая безопасность, реабилитация детей, гуманитарное разминирование и восстановление Украины. Объем гуманитарной помощи Азербайджана составил 42 миллиона долларов США. Как заявил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов продолжать свою гуманитарную помощь Украине», — заявил дипломат.

Сеймур Мардалиев также указал на то, что торжественное открытие посвящено наследию известного офтальмолога Азербайджана и академика Зарифы Алиевой, день рождения которой отмечается сегодня. Улица, лицей «Лингвист» и парк в городе, названные в честь Зарифы Алиевой, а также ее памятник, установленный в парке, служат признанием ее бессмертного наследия Ирпенем, и все они являются символами дружбы между Азербайджаном и этим городом. «Это честь отпраздновать годовщину ее рождения в городе, в котором чтят ее наследие», — сказал посол.

Выступая на мероприятии, вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, глава Киевской областной военной администрации Микола Калашник, заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк, заместитель министра иностранных дел Украины Олександр Мищенко и заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Копач выразили благодарность Азербайджанскому государству и президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Украине во время войны. Они заявили, что Азербайджан, как страна-партнер, всегда протягивал руку помощи Украине в трудные времена. Эта гуманитарная помощь продолжается и сейчас.

В завершение церемонии открытия участники ознакомились с отремонтированной поликлиникой, включающей убежище.