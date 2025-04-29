Переговоры в Каире по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли значительного прогресса. Об этом заявили ряд источников агентства Reuters. По первичным данным, в переговорах был достигнут консенсус относительно долгосрочного прекращения огня в секторе Газа, но некоторые спорные моменты остались, включая вопрос о вооружении ХАМАС.

Египетский новостной канал Cairo News Channel ранее сообщил, что глава египетской разведки Хасан Махмуд Рашад должен встретился в Каире с израильской делегацией во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером. Канал добавил, что встреча прошла в рамках усилий Катара и Египта по возобновлению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Египет вместе с Катаром и Соединенными Штатами возглавляет дипломатические усилия по прекращению разрушительной войны в секторе Газа, которая продолжается уже восемнадцать месяцев. Ранее на этой неделе ХАМАС объявил, что его делегация покинула Каир в субботу после переговоров с египетскими посредниками. Движение заявило о готовности заключить «соглашение» о прекращении войны в Газе, включая освобождение оставшихся заложников и пятилетнее перемирие.

Израиль же требует возвращения всех заложников и разоружения ХАМАС и других палестинских военизированных группировок, однако движение подчеркивает, что это требование представляет собой «красную линию».