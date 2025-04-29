Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил, что имел честь представлять МИД Украины на торжественном открытии восстановленной Ирпенской консультативно-диагностической поликлиники для взрослых. По его словам, здание поликлиники пострадало в результате вражеской ракетной атаки российских захватчиков и было восстановлено при содействии Посольства Азербайджанской Республики в Украине и при финансовой поддержке компании SOCAR Energy Ukraine.

Мищенко отметил, что помимо ремонта здания было построено и оснащено современное укрытие для пациентов и сотрудников учреждения в соответствии с международными стандартами.

Замминистра сообщил, что в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Копач, глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев.

По словам Мищенко, Азербайджан оказывает активную помощь в восстановлении Ирпеня. В частности, при участии азербайджанской стороны уже восстановлен Ирпенский гуманитарный лицей «Лингвист». В ближайшее время также планируется строительство культурного центра, детско-юношеской спортивной школы, центра искусств и многоэтажного жилого дома.

Мищенко подчеркнул, что символично — открытие обновлённой поликлиники состоялось в день рождения выдающегося азербайджанского врача-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, имя которой носит упомянутый гуманитарный лицей. Он напомнил, что Зарифа Алиева является матерью действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, который проявляет личную заинтересованность в процессах восстановления инфраструктуры в Ирпене.

Замминистра добавил, что в знак уважения к памяти Зарифы Алиевой представители украинской и азербайджанской сторон возложили цветы к её памятнику в городском парке Дружбы.

В завершение Мищенко выразил благодарность руководству Азербайджана и азербайджанскому народу за активную помощь Украине: восстановление школ, больниц, общественных учреждений, жилых домов, передачу энергетического оборудования, медикаментов, продуктов питания, приём на отдых и реабилитацию украинских детей, а также за другую оперативную поддержку, которую Азербайджан оказывает Украине с первых дней новой фазы войны.