В Баткенской области Кыргызстана начались работы по установке заграждений на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом говорится в заявлении полномочного представителя президента Кыргызстана в области.

Церемония старта работ прошла на стеле, расположенной на стыке границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В онлайн-режиме участие в мероприятии приняли официальные лица Кыргызстана.

Сообщается, что для обеспечения хода работ в приграничной зоне был возведен полевой лагерь, а также завезена спецтехника. На первом этапе запланировано установление заграждения из колючей проволоки на участке протяженностью 420 километров. Работы, как ожидается, завершатся до конца 2025 года.

Ранее в марте президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали соглашение о завершении делимитации кыргызско-таджикской границы.