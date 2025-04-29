Завершение проекта железной дороги Решт–Астара, известного как недостающее звено коридора Север–Юг, является главным приоритетом транзитного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Ирана Самад Хасанзаде.

«Завершение проекта Решт–Астара не только сократит время транспортировки товаров между Азией и Европой, но и усилит роль Азербайджана и Ирана в глобальной цепочке поставок», — цитирует его Mehr.

Хасанзаде также указал на важность развития портов Астара и Бендер-Энзели, а также их логистической связанности: «Это одно из важных направлений для расширения сотрудничества между нашими странами».

Глава Торгово-промышленной палаты Ирана коснулся и энергетического взаимодействия. «С подписанием соглашений о поставках газа между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном была заложена основа для трехстороннего сотрудничества в области торговли электроэнергией. Расширение этого сотрудничества за счет совместных инвестиций в инфраструктуру передачи энергии и проекты электростанций в приграничных регионах открывает беспрецедентные возможности», — подчеркнул он.

Отдельное внимание Самад Хасанзаде уделил аграрной сфере. «Принимая во внимание потребность Азербайджана в поставках сельскохозяйственной продукции, а также знания и технологии Ирана в области интеллектуального земледелия, мы можем развивать совместные проекты в сфере тепличного производства, современного орошения и экспорта переработанной продукции», — заявил он.

В завершение иранский чиновник отметил важность восстановления освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура. «После освобождения Азербайджаном своих территорий там началась реализация масштабных проектов по развитию. Иранские компании, работающие в сфере строительства дорог, плотин, электрификации, строительства больниц и школ, готовы принять активное участие в этих проектах», — заявил он.