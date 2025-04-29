Политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу считает визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан положительным в сложных геополитических условиях, но не исключает при этом, что консервативные иранские силы продолжат свои антиазербайджанские провокации.

«Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан был краткосрочным. Поскольку произошел взрыв в иранском порту Бендер-Аббаса, иранский лидер был вынужден рано вернуться в Тегеран. Тем не менее Пезешкиан встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обменялись мнениями по разным темам, он принял участие в церемонии подписания соглашений между двумя странами, а также принял участие в работе азербайджано-иранского бизнес-форума, и успел посетить различные места в Баку», — напомнил он.

Политолог указал на наличие двух подходов относительно визита президента Ирана в Азербайджан: «Первый подход заключается в том, что Пезешкиан, будучи этническим азербайджанцем, заинтересован в развитии отношений между двумя странами и в этом направлении будет отмечен серьезный прогресс. Согласно второму подходу, даже если Пезешкиан имеет благие намерения, консервативные силы в Иране будут препятствовать развитию отношений между двумя странами и не откажутся от провокаций против Азербайджана. Время покажет, какой из этих вариантов возьмет верх».

«В Иране существуют разные силы, которые определяют политику в отношении Азербайджана, и взгляды этих сил отличаются от взглядов Пезешкиана. Пока эта реальность не изменится, трудно ожидать позитивного прорыва в ирано-азербайджанских отношениях. Тем не менее можно сказать, что президент Ирана постарается расширить сотрудничество с Азербайджаном», — считает Шахиноглу.

Комментируя позицию Тегерана по проекту Зангезурского коридора, он отметил, что строительство моста через реку Араз близится к завершению.

«Аразский коридор важен как для Азербайджана, так и для Ирана. Этот коридор станет частью Среднего коридора, который начинается в Китае. Это не означает, что Азербайджан отказывается от проекта Зангезурского коридора. Однако правительство Армении затягивает его реализацию, поэтому официальный Баку отдаст предпочтение альтернативным маршрутам», — сказал эксперт.

Кроме того, он указал на то, что увеличились грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс: «После того, как коридор Араз будет готов, по нему также будут осуществляться грузоперевозки. В отличие от других иранских официальных лиц, включая своего предшественника, президента Ибрагима Раиси, Масуд Пезешкиан никогда не делал никаких заявлений против Зангезурского коридора».

«В интервью Азербайджанскому государственному телевидению относительно Зангезурского коридора президент ИРИ заявил, что иранская сторона считает, что если проход Азербайджана в Армению не нарушает ее международные права и территориальную целостность, то никаких проблем не возникнет. Зангезурский коридор не нарушает территориальную целостность Армении и не создает проблем для Ирана. Это просто транспортный маршрут, которым могут воспользоваться все, включая Армению. Центры принятия решений в Иране должны наконец это понять», — сказал Шахиноглу.

Отвечая на вопрос о планах России начать экспорт 55 млрд кубометров газа в год в Иран через территорию Азербайджана, эксперт отметил, что это на данном этапе нереально: «Нынешние инфраструктурные возможности Азербайджана и даже Ирана пока не позволяют это сделать. Но если этот план будет реализован в будущем, роль Азербайджана как транзитной страны еще больше возрастет».

«Если в российско-украинской войне наступит пауза и будет достигнуто долгосрочное перемирие, поставки российского газа в европейские страны вновь станут актуальными. С другой стороны, у России есть возможность транспортировать газ в Европу через Черное море и Турцию. В этой связи план России по транспортировке газа в Иран может в ближайшем будущем потерять актуальность», — добавил политолог.

Кроме того, комментируя намерение Ирана импортировать до 110 000 баррелей сырой нефти в день из Азербайджана и перерабатывать ее на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Тебризе, он отметил, что расширение двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном в энергетической сфере возможно.

«Возможны обсуждения по вопросу транспортировки азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Тебризе, однако для транспортировки этой нефти в Иран должна быть соответствующая транспортная структура. Создание такой инфраструктуры могло бы оживить экономическое сотрудничество между двумя странами. Это также имеет политическое значение. Расширение экономических и торговых отношений является выгодным», — указал эксперт.

Оценивая в целом визит иранского президента в Азербайджан, Шахиноглу сказал: «Визит Масуда Пезешкиана можно оценить положительно. Хотя на встречах и выступлениях в Баку он в основном говорил на официальном языке Ирана, но Пезешкиан также произносил речи на азербайджанском языке и читал стихи известного азербайджанского поэта Шахрияра. Каждый раз, когда он читает стихи Шахрияра, это положительно воспринимают азербайджанцы, проживающие как в Иране, так и в Азербайджане. После переговоров с Масудом Пезешкианом президент Ильхам Алиев пригласил гостя на несколько минут на балкон резиденции, где лидеры двух стран побеседовали на азербайджанском языке. Это был мастерский ход Ильхама Алиева».

«Тем не менее трудно сказать, откажутся ли консервативные силы в Иране от своей антиазербайджанской политики. Например, распространилась новость о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале мая посетит Азербайджан. Вполне предсказуемо, что консервативные силы Ирана опубликуют новостные репортажи, направленные против этого визита и состоявшихся в Баку дискуссий. Однако сотрудничество Азербайджана с Израилем не направлено против Ирана», — заключил Шахиоглу.