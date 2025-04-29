Емкость водохранилища на реке Забухчай составляет 26 миллионов кубометров, планируется орошение 12,1 тысячи гектаров земель в нескольких селах Лачинского района, а также Губадлинского и Зангиланского района. Об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Этибар Мамедов.

Он добавил, что при необходимости возможна подача оросительной воды в Джабраильский район: «Также по поручению главы государства в ближайшее время будет подготовлено техническо-экономическое обоснование для строительства водохранилища вместимостью 91 миллион кубометров, проект находится на стадии разработки. Проект предусматривает в будущем подачу воды из этого водохранилища в город Баку».