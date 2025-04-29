Студентка Бакинского государственного университета Нигяр Ахмедова (имя по понятным причинам изменено) несколько месяцев назад стала обладательницей новой студенческой карты TələbəPlus, которая, как сулили учредители, должна была облегчить финансовую нагрузку студентов, предоставив им скидки в магазинах, ресторанах, а главное, в будущем — льготы на проезд в общественном транспорте.

Ахмедова получает стипендию в размере 145 манатов, и, разумеется, рассчитывает на многообещающие льготы. Но не тут-то было. Она рассказала Minval о реальных проблемах, с которыми столкнулась при использовании карты TələbəPlus.

По ее словам, проект, призванный облегчить студенческую жизнь, на деле оказался далеко не идеальным. Надо сказать, что TələbəPlus — это не только банковская карта с дебиторским счетом, но и одновременно пропуск в университет.

«Всё началось с того, что карту в университете нам выдали с опозданием на месяц. Какое-то время она вообще не работала, и я вынуждена была ждать еще две недели для ее активации, что элементарно создавало мне неудобства при входе в университет. Когда же она заработала, я поняла, что анонсированные скидки в заведениях оказались фикцией — никто о них в объектах торговли и общепита даже не слышал. Особенно обидно то, что бесплатный проезд для студентов в общественном транспорте так и остался обещанием. Ни в метро, ни в автобусе карта не действует. Приходится, как и все, пользоваться проездной картой BakıKart, то есть платить за проезд», — сказала она.

Отметим, что карта TələbəPlus — это проект, разработанный для студентов азербайджанских вузов Фондом развития образования и международной платёжной системой Visa при сотрудничестве с Kapital Bank. Она, как уже было сказано, объединяет в себе функции студенческого удостоверения, банковской дебетовой карты и пропуска в университетские здания, предоставляя студентам широкий спектр преимуществ и удобств. Например, владельцам карты ТələbəPlus обещали предоставить скидки в размере: 5% при покупке книг и канцтоваров; 2% — при походах в кинотеатры, рестораны, развлекательные заведения, продуктовые магазины; специальные предложения и промокоды в более чем 250 партнёрских организациях, включая учебные центры, магазины одежды и парфюмерии, онлайн-платформы и т.д.

Проект позиционируется как решение, которое должно упростить повседневную жизнь студентов.

Однако эксперт в области образования Рамин Нуралиев, прокомментировавший Minval проблемные стороны проекта и возможные пути их решения, заявил, что объединение функций карт TələbəPlus и BakıKart в принципе маловероятно по нескольким причинам.

По его словам, изначально карта TələbəPlus разработана исключительно для студентов, чтобы предоставить им различные привилегии, которых нет в обычной проездной. В будущем, например, по карте TələbəPlus могут быть предусмотрены скидки в продуктовых магазинах или у мобильных операторов, но такие возможности технически и юридически невозможно интегрировать в систему BakıKart.

Кроме того, Нуралиев подчеркнул, что обе карты принадлежат организациям, выполняющим совершенно разные функции, поэтому их объединение в одном продукте представляет большую сложность.

«На данный момент студентам не предоставлены желаемые льготы на проезд, однако такая перспектива все же существует. Я считаю, что важно продолжать работу в этом направлении. При этом проект не должен ограничиваться только бесплатным проездом в общественном транспорте, ведь его основная цель — социальная поддержка студентов в разных сферах», — сказал эксперт.

Нуралиев также прокомментировал вопрос, почему обещанные скидки не работают.

По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении ведётся крайне пассивно. Он подчеркнул, что необходимо активизировать усилия по реализации привилегий, предусмотренных картой, и эту задачу должны взять на себя организации, ответственные за её выпуск и сопровождение, то есть Фонд развития образования…

«Следует активно заключать соглашения с торговыми сетями и другими партнёрами, — отметил Нуралиев. — С точки зрения бизнеса это выгодный продукт, и при грамотной реализации он может приносить пользу всем участникам процесса».

Он выразил уверенность, что при серьёзном подходе ситуация со временем улучшится. В то же время эксперт признал, что, несмотря на потенциал TələbəPlus в улучшении студенческой жизни, текущие проблемы и недоработки вызывают недовольство у студентов. Последние справедливо заявляют о том, что прежде чем раздать студентам карту, Фонд, разработавший этот проект, должен был убедиться в ее функциональности. А так получается, что карта недоработана, а потому от нее мало пользы…

В завершение отметим, что в связи с непонятной ситуацией с картами наш корреспондент обратился с запросом в Фонд развития образования. Однако пока вопросы остались без ответов. Тем не менее мы предоставляем организации возможность объяснить причины недоработки проекта TələbəPlus. Но об этом в следующей заметке.